Leefgebied zeldzame vlinder in Limburg grotendeels vernietigd

Die berm is maandag gemaaid, maar het is onbekend door wie. De Vlinderstichting probeert daar via een oproep op Twitter achter te komen. Door het maaien zou zo'n 70 tot 80 procent van het leefgebied van de bijzondere vlinder zijn vernietigd.

De vlindersoort verdween in 1970 uit Nederland. In 2001 vestigden de vlinders zich weer spontaan in ons land, in een berm langs de N274 bij het Limburgse grensdorp.

Het enige Nederlandse leefgebied van het donker pimpernelblauwtje in het Limburgse Posterholt is vernield. Het donker pimpernelblauwtje is een uiterst zeldzame vlinder die acuut met uitsterven wordt bedreigd.

Voor zijn voortbestaan is het donker pimpernelblauwtje afhankelijk van de plantensoort grote pimpernel en de aanwezigheid van de gewone steekmier. De vlinders zetten hun eitjes af op de bloeiende bloemhoofdjes van de grote pimpernel en de rupsen overwinteren in de mierennesten, waar ze zich voeden met de larven van de mier. In het voorjaar groeit de rups verder en verpopt zich vlak bij de uitgang van het mierennest tot vlinder.

Berm vertrapt

Het is niet de eerste keer dat het leefgebied in een stuk berm bij de provinciale weg in Posterholt is vernield. In 2018 werd een groot deel van de berm vertrapt door tientallen vlinderliefhebbers en fotografen die erdoorheen liepen om de uiterst zeldzame vlinders vast te leggen.

Ook in andere delen van Nederland gaat het weleens mis. Een natuurproject in een Amsterdams park moest het eerder dit jaar ontgelden en in Houten werd in 2017 8000 vierkante meter 'vlinderidylle', een soort groene zone, met de grond gelijk gemaakt.