Scheveningen decor voor strijd om laatste olympische beachvolleybaltickets

Scheveningen is als gastheer aangewezen van het olympisch kwalificatietoernooi beachvolleybal, dat van 23 tot en met 26 juni gehouden wordt. Het is de laatste mogelijkheid voor Europese beachvolleyballers zich te plaatsen voor de Olympische Spelen van Tokio. Het OKT zou vorig jaar plaatsvinden in Eindhoven, maar werd vanwege de coronapandemie afgelast.

1. Door op 14 juni in de geschoonde top-15 van de wereldranglijst te staan. Brouwer/Meeuwsen en Keizer/Meppelink staan er met respectievelijk een zevende en achtste plaats goed voor. Er mogen maximaal twee duo's per land per gender meedoen.

"Om het OKT te mogen hosten is een unieke kans, waarvoor geen betere plek te bedenken is dan het strand van Scheveningen", liet Peter Sprenger, voorzitter van de Nederlandse volleybalbond Nevobo, in een verklaring weten. "We kijken uit naar een prachtige strijd om tickets voor Tokio."

Vier teams

De Nevobo hoopt opnieuw het maximale aantal van vier beachvolleybalteams af te vaardigen naar de Olympische Spelen, net als in 2016. In Rio de Janeiro werd er één medaille veroverd door de beachvolleyballers. Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen grepen het brons, nadat ze in de kwartfinales landgenoten Reinder Nummerdor en Christiaan Varenhorst hadden uitgeschakeld.

Bij de vrouwen sneuvelden Jantine van der Vlist en Sophie van Gestel in de groepsfase, Madelein Meppelink en Marleen van Iersel bereikten de achtste finales.

Het nieuwe beachvolleybalseizoen is maandag van start gegaan met een WorldTour-toernooi in Qatar. Brouwer en Meeuwsen blikten voorafgaand aan het toernooi vooruit: