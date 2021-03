VVV nog altijd zonder Giakoumakis • De Ligt toch in CL-selectie Juventus

Er is inmiddels een kwartier gespeeld in Venlo en de neutrale toeschouwer wordt nog niet bepaald verwend, zullen we maar zeggen. Het is rommelig, met veel duels en lange ballen. Kortom, echt degradatievoetbal.

Zojuist zagen we eindelijk een aardig moment, toen Wouter Burger opeens voor doelman Kirschbaum opdook, maar de dieptepass net niet onder controle kreeg. En daarna zagen we de eerst dreiging van VVV: Jafar Arias ging de lucht in, maar kon de voorzet van Roemer niet de goede richting mee geven.

VVV Venlo-Sparta Rotterdam 0-0