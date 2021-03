Om 18.45 uur VVV-Sparta; De Ligt toch in selectie Juventus

Ronald Koeman heeft er vertrouwen in dat het woensdag nog niet de mogelijk laatste Europese wedstrijd van Lionel Messi wordt in het shirt van Barcelona. De trainer geeft zich na de grote thuisnederlaag tegen Paris Saint-Germain nog niet gewonnen.

"We zijn een team dat altijd kansen creëert. Het hangt af van onze effectiviteit", klinkt Koeman strijdbaar tijdens de persconferentie, waarbij hij nadrukkelijk hoopt dat Messi zijn beste vorm aan de dag legt. "Als Leo in staat is om een van de beste wedstrijden te spelen, is alles mogelijk."

FC Barcelona verloor drie weken geleden in eigen huis met 4-1 van Paris Saint-Germain.

Koeman hoopt tegen PSG op beste wedstrijd Messi: 'Dan is alles mogelijk'