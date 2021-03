Roglic doet prima zaken, maar een jonge Zwitser wint tijdrit

Stefan Bissegger heeft in Parijs-Nice de vierde etappe gewonnen. De Zwitser van Education First was in de tijdrit met start en finish in Gien over 14,4 kilometer verrassend de snelste.

De pas 22-jarige Bissegger liet vorige maand in de Ronde van de Emiraten al zijn vorm op de tijdritfiets zien door alleen de onklopbare Filippo Ganna voor zich te dulden. Deze keer rekende hij af met erkende tijdrijders als Remi Cavagna (tweede), Primoz Roglic (derde) en Rohan Dennis (zesde) en kreeg hij als beloning ook de leiderstrui.

Michael Matthews startte in het geel en mocht 14 seconden verliezen op Bissegger. Het werden er 23.

Steven Kruijswijk eindigde als elfde op twintig tellen van Bissegger en staat er, net als Roglic, goed voor in het klassement. Woensdag ligt de streep bergop.