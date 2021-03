Koeman hoopt tegen PSG op beste wedstrijd Messi: 'Dan is alles mogelijk'

"We willen allemaal dat Leo bij Barcelona blijft", benadrukt Koeman. "Ik weet dat de nieuwe voorzitter een positief verleden heeft met Leo. Maar alleen Leo kan beslissen over zijn toekomst."

Maar als dat niet zo is, kan het dus wel eens het laatste grote internationale optreden van de 33-jarige Messi worden namens Barcelona. De Argentijn heeft een aflopend contract en dreigt dus gratis de deur uit te lopen komende zomer. Tegenstander Paris Saint-Germain is een van de topclubs die de ontwikkelingen met bovenmatige interesse volgen.

"We zijn een team dat altijd kansen creëert. Het hangt af van onze effectiviteit", klinkt Koeman strijdbaar tijdens de persconferentie, waarbij hij nadrukkelijk hoopt dat Messi zijn beste vorm aan de dag legt. "Als Leo in staat is om een van de beste wedstrijden te spelen, is alles mogelijk."

Ronald Koeman heeft er vertrouwen in dat het woensdag nog niet de mogelijk laatste Europese wedstrijd van Lionel Messi wordt in het shirt van Barcelona. De trainer geeft zich na de grote thuisnederlaag tegen Paris Saint-Germain nog niet gewonnen en memoreert daarbij op de goede band die de nieuwe voorzitter Joan Laporta met de Argentijnse sterspeler heeft.

Meevaller voor Barcelona is dat oud-speler en huidige PSG-vedette Neymar woensdag ontbreekt. De Braziliaan heeft de training bij de Champions League-finalist van vorig seizoen inmiddels hervat, maar heeft na zijn liesblessure nog onvoldoende ritme om alweer speelminuten te kunnen maken in de hoofdmacht.

"Zonder Neymar is het natuurlijk altijd makkelijker", zegt Frenkie de Jong daarover. "Ik weet niet of de uitslag in de heenwedstrijd terecht was. We speelden die wedstrijd slecht. Het belangrijkste doel is altijd kwalificatie voor de volgende ronde afdwingen."

Ondanks de ruime zege van Paris Saint-Germain in de heenwedstrijd (1-4), bewijst het verleden dat een grote voorsprong na het eerste duel niet altijd een garantie voor de volgende ronde betekent.

In het seizoen 2016/2017 stonden Paris Saint-Germain en FC Barcelona ook tegenover elkaar in de achtste finales van de Champions League. De Fransen wonnen het eerste duel met 4-0 en waanden zich al in de volgende ronde. De Catalanen haalden in de return echter genadeloos uit, wonnen met 6-1 en schakelden de Franse club alsnog uit.

Laporta

Barcelona kan hoe dan ook een positief signaal afgeven naar Laporta, die de huidige selectie kritisch onder de loep zal nemen om met een paar gerichte versterkingen volgend seizoen weer serieus om alle prijzen mee te kunnen spelen.

"We hebben elkaar in het verleden verschillende keren ontmoet. Ik weet dat hij veel vertrouwen geeft aan zijn spelers, dat hij erg veel betrokkenheid toont", aldus Koeman, die ondanks een doorlopend contract ook nog niet exact weet waar hij aan toe is. "Het hangt allemaal af van de resultaten. Laporta had een paar woorden voor ons in de kleedkamer, er heerste meteen een goede vibe. Zo moeten we verder, dat moeten we morgen uitstralen", zegt Koeman.

De Jong vult aan: "We zijn blij dat er een president is. Dat is belangrijk. Ik ken hem niet persoonlijk, maar dit is goed voor de toekomst."