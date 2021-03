Aantal besmettingen blijft gelijk: stijging bij jongeren, daling bij de rest

In vergelijking met vorige week zijn er de afgelopen zeven dagen evenveel mensen besmet geraakt met het coronavirus. De afgelopen week werden er 31.959 nieuwe positieve tests bij het RIVM gemeld. Een week eerder was dat nagenoeg hetzelfde aantal: 31.984. Gevraagd of er nu wel of niet sprake is van een 'derde golf' antwoordt Aura Timen van het RIVM: "We zien een stabilisatie."

Binnen dat stabiele beeld is er wel een duidelijk verschil te zien tussen de verschillende leeftijdsgroepen. Bij jongeren was er een toename van het aantal meldingen per 100.000 inwoners, vooral bij de groep tussen de 18 en 24 jaar. Bij alle leeftijdsgroepen daarboven nam het aantal besmettingen juist af, met name bij de 70-plussers en in de verpleeghuizen. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de vaccinatiecampagne, zegt het RIVM.