Schaatser Otterspeer keert na zeven jaar terug naar ploeg Van Velde

Schaatser Hein Otterspeer vertrekt bij Jumbo-Visma en sluit zich komend seizoen aan bij Team Reggeborgh, waar hij een contract heeft getekend voor twee jaar. De 32-jarige sprinter was al sinds 2014 in dienst van Jumbo-Visma.

Met zijn overstap naar Team Reggeborgh keert hij terug bij trainer en coach Gerard van Velde, onder wie hij tussen 2011 en 2014 trainde bij APPM, wat later overging in Team Beslist.nl. "Het cirkeltje is rond als mijn carrière daar ook eindigt", aldus Otterspeer.

Otterspeer werd afgelopen november voor de derde keer in zijn carrière Nederlands kampioen sprint en in januari pakte hij het zilver op de EK sprint. Ook op de WK sprint heeft hij in het verleden op het podium gestaan. In 2013 werd hij derde, twee jaar later veroverde hij de zilveren medaille.

Olympische Spelen

Wat nog ontbreekt op zijn palmares is een olympische medaille. "Ik denk dat dit voor mij de beste kans is om een olympische medaille te halen volgend jaar", legde Otterspeer uit. "Het was niet de makkelijkste beslissing, want ik heb fantastische jaren gehad en successen behaald bij Jumbo-Visma. Maar ik ben klaar voor een frisse start."