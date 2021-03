Vrouw krijgt vier jaar cel voor dodelijk verkeersongeluk Sittard

Een automobliste van 46 is in hoger beroep veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf en een rijontzegging van zeven jaar. De vrouw veroorzaakte een dodelijk ongeluk in Sittard en reed daarna door. Het is een flink hogere straf dan de rechter eerder had opgelegd.

Het ongeluk gebeurde in september 2018. De vrouw bestuurde de auto terwijl ze onder invloed was van alcohol, wiet en cocaïne. Op een gegeven moment is de vrouw met twee wielen de stoep op gereden. Daarna schepte ze een 20-jarige studente die op de fiets op weg was naar huis.

Het slachtoffer werd zo'n 20 meter meegesleurd en overleed ter plekke aan haar verwondingen. Na de aanrijding is de automobilist nog tegen twee geparkeerde auto's gebotst en vervolgens naar huis gereden, zonder zich om het slachtoffer te bekommeren.

Hogere mate van schuld

De rechtbank in Sittard legde haar twee jaar geleden een gevangenisstraf op van 12 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, maar het gerechtshof in Den Bosch rekent de vrouw een hogere mate van schuld aan.

Voor ze de vrouw aanreed, vertoonde ze al gevaarlijk rijgedrag. Ze botste bijna tegen een aantal taxi's aan, maakte zich schuldig aan bumperkleven en kwam met twee wielen op de stoep terecht en bleef zo doorrijden.

Daarna werd de fietsster aangereden, terwijl ze die volgens het hof had kunnen en moeten zien. Ze is niet voor het slachtoffer uitgeweken, heeft niet geremd en is daarna doorgereden.

'Had iedereen kunnen gebeuren'

Hoewel de dader spijt heeft betuigd, blijft ze erbij dat ze in staat was om die nacht auto te rijden en dat ieder ander - ook in nuchtere toestand - hetzelfde had kunnen overkomen.

Hieruit concludeert het hof dat de vrouw de ernst van haar handelen niet voldoende inziet.

Naast de gevangenisstraf en rijontzegging moet de vrouw de nabestaanden van het slachtoffer een schadevergoeding betalen van 70.000 euro.