Meer dan 200 huiszoekingen in grote drugszaak België, verdachten opgepakt

In België is op meer dan 200 plekken huiszoeking gedaan in een groot onderzoek naar georganiseerde misdaad en drugshandel. Volgens Belgische media waren de meeste invallen in de provincie Antwerpen.

De actie begon vanochtend om 05.00 uur. Meer dan 1500 agenten en politiehonden werden ingezet. Er zouden ook invallen zijn gedaan bij enkele advocaten.

Het is nog onduidelijk hoe de politie de verdachten op het spoor is gekomen. Belgische media melden dat de berichtendienst Sky Ecc mogelijk is gekraakt. Die wordt vaak door criminelen gebruikt voor het versturen van versleutelde gegevens.

Agenten mogelijk geïnfiltreerd

Deskundigen betwijfelen of het de politie is gelukt het geavanceerde systeem te kraken; zij denken eerder dat agenten zijn geïnfiltreerd in criminele bendes.

Volgens de eerste berichten zijn tientallen mensen opgepakt. Het is nog niet duidelijk bij welke zaken zij precies betrokken zouden zijn. Morgen maakt justitie in België meer bekend over de resultaten van de invallen.

"Ook Nederland is betrokken bij het onderzoek naar Sky Ecc. De hack heeft hier eveneens tot aanhoudingen geleid", zegt justitieredacteur Remco Andringa. "Vanochtend waren er invallen in negen huizen en drie bedrijven in Den Haag, maar het is niet duidelijk of dat verband houdt met de zaak in België."

Bij de actie in Den Haag zijn zes mannen opgepakt, tussen de 34 en 46 jaar. Het zijn familieleden van elkaar.