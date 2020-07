Verstappen houdt hoop, maar: 'Puur op snelheid zijn ze niet te verslaan'

Een uitvalbeurt en een podiumplek achter twee als vanouds dominante Mercedescoureurs. Dat is de magere oogst van twee grands prix op de thuisbaan van Max Verstappens werkgever Red Bull in het Oostenrijkse Spielberg. De klap kwam hard aan in het Verstappenkamp. "Ik hoopte uiteraard dat we er dichter op zouden zitten. We rijden niet voor de derde plaats. We racen om te winnen en werken keihard om beter te worden."

Het Formule 1-circus is verkast naar Hongarije. Boedapest is hoofdstuk drie van een seizoen waarvan nog steeds niet duidelijk is hoeveel races het gaat tellen. Maar de kans dat Verstappen de titel grijpt is nu al miniem. Wereldkampioen Lewis Hamilton en diens stalgenoot Valtteri Bottas lijken onverslaanbaar, beseft ook de 22-jarige Nederlander. "Puur op snelheid zijn ze niet te verslaan."

"We hebben het onszelf moeilijk gemaakt door in de eerste race uit te vallen. De puntenachterstand op Hamilton en Bottas is nu al erg groot", zegt Verstappen. Hij is niet het type dat een handdoek in de ring gooit. "Kansloos zijn we niet. Het gaat niet makkelijk worden dit jaar, maar ik geef niet op. Er liggen altijd mogelijkheden."

Verstappen zei na afloop van de tweede grand prix in Spielberg dat hij een saaie race achter de rug had. Te langzaam om Mercedes bij te benen, veel te snel voor de rest. Inclusief zijn teamgenoot Alex Albon, die hij op een halve ronde reed. "Wat ik van dat gat naar Alex vind? Ik ga er niet over of de kritiek op hem terecht is. Ik moet me op mezelf focussen."