Groot fraudeonderzoek in Zeeland, 'bekende miljonairs aangehouden'

In Aardenburg in Zeeland zijn twee mannen aangehouden in een groot fraudeonderzoek. Volgens verschillende media gaat het om Salar en Sasan A., twee broers die samen een hotel in de Zeeuwse plaats uitbaten.

De politie wil vooralsnog geen details over het onderzoek vrijgeven. Een team van 50 agenten is bezig met het onderzoek naar de twee mannen. Later op de dag komt de politie met meer informatie.

Volgens NRC worden de miljonairs verdacht van witwassen, hypotheekfraude en valsheid in geschrifte. Daarom is ook de fiscale opsporingsdienst FIOD betrokken bij het onderzoek. Omroep Zeeland schrijft dat de politie vier jaar geleden het hotel al eens is binnengevallen omdat het personeel niet over de juiste papieren bleek te beschikken.

Voetbalclubs

De broers A. kwamen eind jaren 90 vanuit Iran als vluchteling naar Nederland. Via verschillende bedrijfjes verwierven de twee een vermogen dat door zakenblad Quote op 12 miljoen euro wordt geschat.

Met name Salar A. is een bekend figuur in de regio. Hij bezit onder meer de Belgische voetbalclub Patro Eisden. Daarnaast werd hij bekend door zijn deelname aan het EO-programma Waar doen ze het van? en de SBS-realityserie Steenrijk, Straatarm. Beide programma's draaien om rijke huishoudens die "van leven ruilen" met een gezin met een lager inkomen.

In 2019 waarschuwde de KNVB drie Nederlandse voetbalclubs voor Salar A., die interesse had getoond in de clubs, onthulde NRC destijds. Volgens de voetbalbond waren er twijfels over de herkomst van het vermogen van de zakenman.