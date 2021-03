Bertens verliest ook tweede partij sinds rentree op tennisbaan

Kiki Bertens heeft nog weinig lol beleefd aan haar rentree op de tennisbaan. De 29-jarige Wateringse verloor op het WTA-toernooi in Dubai in twee sets van Tereza Martincová: 1-6, 4-6.

Bertens maakte vorige week haar rentree in Doha, nadat ze vanwege een achillespeesoperatie een aantal maanden niet had gespeeld. Tegen Jelena Ostapenko, de winnares van Roland Garros in 2017, verloor ze toen kansloos met 0-6, 2-6.

Weinig in te brengen

In de tweede partij sinds haar terugkeer op de tennisbaan was Martincová de tegenstander en ook tegen de Tsjechische had de nummer elf van de wereld weinig in te brengen. Bertens kreeg in de eerste set geen enkele breekkans en sloeg vijf dubbele fouten. Ze wist slechts één game te pakken.

In de tweede set kwam ze iets beter in haar spel. De vroege break achterstand bleef echter staan.

Bekijk hieronder een reportage met Kiki Bertens uit januari, toen ze net weer begonnen was met trainen.