Neymar mist ook Champions League-return tegen Barcelona

Paris Saint-Germain moet het ook in de return tegen FC Barcelona stellen zonder sterspeler Neymar. De Braziliaan is nog niet fit genoeg voor het Champions League-duel van woensdag in Parijs.

Neymar liep begin februari in de bekerwedstrijd tegen Caen een liesblessure op. Daardoor miste hij onder meer het heenduel met zijn oude Spaanse werkgever.

Niet kansloos

Paris Saint-Germain won de eerste wedstrijd in de achtste finales met 1-4 en lijkt daarmee al met één been in de kwartfinales te staan. Toch is in het verleden een grote voorsprong na het eerste duel niet altijd een garantie voor de volgende ronde gebleken.

In het seizoen 2016/2017 stonden Paris Saint-Germain en FC Barcelona ook tegenover elkaar in de achtste finales van de Champions League. De Fransen wonnen het eerste duel met 4-0 en waanden zich al in de volgende ronde. De Catalanen haalden in de return echter genadeloos uit, wonnen met 6-1 en schakelden de Franse club alsnog uit.