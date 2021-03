Australische wetenschapper die gevangen zat in Iran: 'Het was verwoestend'

Een Australische wetenschapper die in Iran in de gevangenis heeft gezeten op verdenking van spionage, zegt dat ze geestelijk is mishandeld. Ze ontsnapte, maar keerde terug naar de gevangenis omdat ze bang was voor de consequenties als ze gepakt zou worden. Kylie Moore-Gilbert heeft voor het eerst haar verhaal gedaan op tv-zender Sky News Australia.

Moore-Gilbert, docent Midden-Oostenstudies aan de Universiteit Melbourne, werd in 2018 veroordeeld tot tien jaar cel en heeft uiteindelijk twee jaar vastgezeten. Ze werd in november vrijgelaten, in ruil voor drie Iraniërs die in het buitenland vastzaten.

Ze ontkent dat ze een spion was. Ze is ervan overtuigd dat ze is opgepakt om de Australische regering onder druk te kunnen zetten, iets wat Iran ontkent.

'Isoleercel was verwoestend'

Kylie Moore-Gilbert zat van de twee jaar gevangenschap zeven maanden in een isoleercel van vier vierkante meter. Er hing alleen een telefoon waarmee ze met de bewakers kon praten. "Je wordt helemaal gek. Het is verwoestend. Ik dacht: als ik kan, pleeg ik zelfmoord."

Het lukte de Australische op een dag om te ontsnappen, maar ze besloot zelf naar de gevangenis terug te gaan.

"Ik deed sokken om mijn handen zodat ik de scherpe pinnen op de gevangenismuur kon vastpakken. Daarna klom ik op een dak en ging via een andere muur naar beneden. Daarna ben ik naar een dorpje iets verderop gerend." Moore-Gilbert besloot uiteindelijk om terug te keren, omdat ze gevangeniskleding droeg, de taal niet sprak en bang was voor de gevolgen als ze na een zoektocht weer opgepakt zou worden.

Moore-Gilbert zegt in het interview met Sky News dat ze nog steeds werkt aan haar herstel.