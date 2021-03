Non knielt voor politie in Myanmar om geweld te stoppen

Een opvallende video uit Myanmar gaat de wereld over. Op de beelden is te zien hoe een non knielt voor een groep politiemannen en hen smeekt te stoppen met schieten op demonstranten, die protesteren tegen de staatsgreep van vorige maand. Twee politieagenten knielen zelf ook.

"Ik zei dat ik hier geen problemen wil zien en dat ik niet weg kon gaan als de politie niet weg zou gaan", zei de non, Ann Rose Nu Tawng, achteraf. "Ik smeekte hen niet op de kinderen te schieten."