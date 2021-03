Löw stopt na het EK als bondscoach van Duitsland

Joachim Löw vertrekt na het komende EK als bij Duitsland. De bondscoach had nog een doorlopend contract tot en met het WK van 2022 in Qatar, maar heeft besloten dat het aankomende EK zijn laatste toernooi wordt. Hij werd in 2014 wereldkampioen met de Duitsers.

"Ik zet deze stap heel bewust, vol trots en enorme dankbaarheid. Maar ik blijf tegelijkertijd erg gemotiveerd als het gaat om het komende EK", aldus de 61-jarige trainer.

De positie van Löw was de laatste jaren steeds vaker een punt van discussie en bereikte een kookpunt na de 6-0 nederlaag in Spanje in november vorig jaar.

De 61-jarige Löw trad aan bij de Duitse bond na het voor Duitsland desastreus verlopen EURO 2004, toen de nationale ploeg al in de groepsfase sneuvelde. De eerste twee jaar was hij assistent van Jürgen Klinsmann, daarna werd hij de hoofdverantwoordelijke.

Op zijn eerste grote toernooi haalde hij meteen de finale, maar op het EK van 2008 was Spanje in de eindstrijd te sterk. In 2014 kende hij zijn grootste succes, toen huidig PSV'er Mario Götze de Duitsers naar de wereldtitel schoot.

Bekijk hieronder de winnende goal van Mario Götze: