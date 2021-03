Grote brand bij schrootverwerker in Den Bosch

De vlammen slaan zo'n twintig meter de lucht in:

Bij een bedrijf dat schroot verwerkt in Den Bosch woedt een grote brand. Een stapel ijzer- en metaalafval met een oppervlakte van ongeveer honderd bij honderd meter staat in brand.

De brand woedt bij het bedrijf AVI, Auto Verschrotings Industrie. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers, meldt Omroep Brabant. Het is onbekend of er mensen op het bedrijf aan het werk waren toen de brand uitbrak.

Het vuur wordt door korpsen uit de omgeving bestreden. De zwarte rook trekt richting de wijk Maaspoort in Den Bosch en is tot in de verre omtrek te zien. De brandweer verricht metingen.