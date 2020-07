Turkse rechtbank veroordeelt Duits-Turkse journalist voor terreurpropaganda

De Duits-Turkse journalist Deniz Yücel is in Turkije bij verstek veroordeeld tot twee jaar en bijna tien maanden cel. Volgens de rechtbank is de journalist schuldig aan het verspreiden van propaganda voor de PKK, de verboden Koerdische Arbeiderspartij.

Een van de bewijsstukken is een interview met een PKK-leider. Yücel, die sinds 2015 voor Die Welt werkt, werd in februari 2017 aangehouden. Hij zat een jaar in voorarrest zonder officiële aanklacht. Na zijn vrijlating vertrok Yücel naar Duitsland. De vervolging leidde tot spanningen tussen beide landen.

Twee nieuwe onderzoeken

De rechtbank sprak Yücel vrij van opruiing en het verspreiden van propaganda voor de beweging van Fethullah Gülen, die er door Turkije van wordt beschuldigd het brein te zijn achter de couppoging in 2016.

Wel lopen er nog twee andere onderzoeken, maakte de rechtbank bekend. Yücel zou zich schuldig hebben gemaakt aan het beledigen van president Erdogan en de Turkse staat.

Geen spijt

Op de website van Die Welt noemt de journalist het een "politiek vonnis". Volgens hem laat het oordeel zien hoe beroerd het gesteld is met de Turkse rechtsstaat. "Ik werd gevangen genomen omdat ik mijn werk deed. Daar heb ik geen spijt van. En vroeg of laat zal een rechter dat ook vaststellen."

In mei vorig jaar zei Yücel dat hij tijdens zijn gevangenschap was mishandeld. Later oordeelde het Turkse constitutionele hof dat de voorlopige hechtenis onwettig was. Met het voorarrest werden onder meer het recht op de persvrijheid en het recht op de vrijheid van meningsuiting geschonden, oordeelde het hof.

Yücels advocaat heeft aangekondigd dat hij het vonnis zal aanvechten bij een hogere rechter.