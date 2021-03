Campagneblog: 'Voltooid leven' voor D66 potentieel breekpunt • Kop koffie tegen 'reuring' 50Plus

Het wetsvoorstel 'Voltooid leven' is voor D66 aan de formatietafel een potentieel breekpunt. Dat heeft lijsttrekker Sigrid Kaag in Nieuwsuur gezegd. "Ik ga me er heel hard voor maken", stelde zij. "Het ligt in het parlement en het moet daar besproken worden." Ze wil in een formatie daar geen compromissen over sluiten.

Het wetsvoorstel, waarin is vastgelegd dat ouderen euthanasie moeten kunnen plegen als zij levensmoe zijn, stuit bij de christelijke partijen juist op veel weerstand. Bij de formatie van een nieuw kabinet zou dit een heikele kwestie kunnen worden. Bij de formatie van het huidige kabinet werd met de ChristenUnie afgesproken dat het kabinet de kwestie zou laten rusten. Overigens wilde Kaag niets kwijt over de partijen waarmee D66 nu het liefst rond de tafel gaat.

Ook kwam Kaag vanavond terug op een interview uit september, waarin het wetsvoorstel werd aangehaald. Daarin zei ze destijds dat de wet "nu niet top of mind" was. Dat was opvallend, omdat het wetsvoorstel uit de koker komt van Kamerlid Pia Dijkstra. "Dat was niet echt een goeie formulering van mijn kant", aldus Kaag bij Nieuwsuur. "Ik wilde het niet afdoen als secundair".