Campagneblog: Segers bezorgd over koers Hoekstra • 50Plus-lijsttrekker Den Haan bij NOS

De koers van het CDA onder leiding van Wopke Hoekstra baart ChristenUnie-lijsttrekker Segers zorgen, zegt hij in de podcast Betrouwbare Bronnen van politiek commentator Jaap Jansen. "Ik respecteer hem als persoon heel erg, maar maak me wel zorgen over de accentverschillen en keuzes die hij heeft gemaakt bij het vaststellen van het verkiezingsprogramma. Hij maakt andere keuzes dan Hugo de Jonge deed."

Zo noemt Segers Hoekstra's plan om de duur van een WW-uitkering te verkorten van twee naar een jaar "buitengewoon onverstandig". Op dat voorstel van de CDA-lijsttrekker kwam vorige week van meerdere kanten kritiek, die Hoekstra maar "selectief" vond. Volgens hem is de verkorting van de WW onderdeel van een groter plan, waarbij onder meer de uitkering wordt verhoogd.

Segers heeft ook kritiek op het CDA-plan om alleen medisch specialisten in loondienst te brengen - wat hem betreft moet dat ook gelden voor bijvoorbeeld IC-verpleegkundigen - en op het schrappen van het verbod op prostitutie uit het verkiezingsprogramma. "Ik vond het geen verbetering", concludeert de ChristenUnie-voorman. "Ik heb goed samengewerkt met het CDA en zie veel overeenkomsten, maar nu zie ik dat op een paar belangrijke punten de kloof groter wordt. Dat vind ik geen winst."

Ook op andere partijen is Segers kritisch. Zo vraagt hij zich af of GroenLinks durft mee te regeren. "Als het spannend wordt, zie ik bij GroenLinks de neiging om weg te lopen. Het is een partij die verantwoordelijkheid wil dragen, maar ik merk dat ze het moeilijk vinden. En als wij dan compromissen sluiten, is het voor mij wel eens lastig om in de Kamer naar Jesse Klavers bijtende kritiek te luisteren. Op hoge toon enorme kritiek. Dan denk ik: ja gast, had het zelf gedaan!"