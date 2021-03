Campagneblog: Schouten (CU) wil stembusakkoord over schulden • 50Plus-leider kritisch op nummer 3

Nog altijd is een eerlijk pensioen voor iedereen het belangrijkste doel van 50Plus, zegt lijsttrekker Den Haan in het NOS Radio 1 Journaal. "Maar we vinden dat mensen zelf moeten kunnen uitmaken wanneer ze met pensioen gaan of niet." De ouderenpartij, waarvan Den Haan sinds vorig jaar lijsttrekker is, heeft zich onder leiding van haar voorganger Henk Krol altijd hard gemaakt voor een AOW-leeftijd van 65 jaar. Den Haan zei eerder al in Nieuwsuur dat ze vast wil houden aan de in het pensioenakkoord afgesproken 67 jaar als "ijkpunt", maar dat er een spaarregeling moet komen voor mensen die eerder met pensioen willen.

Zulke uitspraken over de pensioenregeling kwamen Den Haan op kritiek te staan van partijgenoten, onder meer van Ellen Verkoelen, nummer 3 op de lijst. In het NOS Radio 1 Journaal doet Den Haan een beroep op haar: "Als de nummer 3 moeite heeft met het verkiezingsprogramma en de lijsttrekker, trek je dan terug."

Of je conformeert je aan het programma, of je trekt je terug, zei ze ook in een live NOS-uitzending op Facebook en YouTube:

Volgens Den Haan kraakt het huidige pensioenstelsel in zijn voegen. "Vroeger ging je werken op je 15e, dan werkte je tot je 65e en dan kon je nog 10 à 15 jaar van je pensioen genieten. De kinderen van nu worden misschien wel 100. Je kunt niet 40 jaar werken en 40 jaar van je pensioen genieten, dat is onhoudbaar."

Den Haan zegt verder dat ze vier jaar geleden "absoluut niet" op 50Plus heeft gestemd. "Men was toen voor behoud van het pensioenstelsel, waar ik dus denk dat dat gewoon niet gaat. Men was toen voor een nationaal zorgfonds waar ik niet voor was. En de partij was maar met één issue bezig, alleen maar voor gepensioneerden, terwijl die ook zorgen hebben over hun kinderen en kleinkinderen."