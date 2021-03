Campagneblog: 'Meer nieuwkomers maken kans' • Nieuwsuur teleurgesteld over afzegging Wilders

De nummer 3 op de lijst van 50Plus, Ellen Verkoelen, zegt tegen de NOS dat ze zich "exact" aan het 50Plus-verkiezingsprogramma houdt, in tegenstelling tot wat haar lijsttrekker Den Haan beweert. Die zei vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal dat Verkoelen zich moet conformeren aan het programma, of anders moet opstappen. De twee verschillen van mening over wat er moet gebeuren met de pensioenen. In het verkiezingsprogramma van 50Plus staat dat de partij een volledige AOW-uitkering op 65-jarige leeftijd wil, maar Den Haan wil vasthouden aan de in het pensioenakkoord afgesproken 67 jaar als "ijkpunt". Wel vindt ze dat er een spaarregeling moet komen voor mensen die eerder met pensioen willen.

Verkoelen noemt die zogeheten 'flexibele AOW' een vaag verhaal. "Dat is geen vastgesteld plan, terwijl het verkiezingsprogramma leidend is. Daarin staat bikkelhard dat 65-jarigen een volledige AOW-uitkering moeten krijgen. Daar is geen woord Spaans bij."

De nummer 3 op de lijst spreekt van het "kroonjuweel" van 50Plus. "Als mevrouw Den Haan zegt dat ze een andere boodschap heeft, hebben we een groot probleem. Het moet naar de kiezer toe duidelijk zijn waar we voor staan."

Verkoelen zegt overvallen te zijn door de uitspraken van haar lijsttrekker. Volgens haar kent haar partij wel een beetje een "ruziecultuur", maar gingen de ruzies tot nu toe nooit over de inhoud: AOW en pensioenen. "De inhoud was altijd vrij duidelijk. Tot nu."

Verkoelen, die nu nog fractievoorzitter is van 50Plus in Rotterdam, verwacht wel dat het weer goedkomt. "Ik heb mevrouw Den Haan nog niet gesproken, maar ben wel van plan haar te bellen. We moeten met elkaar door, we staan samen op de lijst."

