Schuldenbeleid van Belastingdienst onder vuur

De Belastingdienst houdt er bij het terugvorderen van toeslagen niet standaard rekening mee of mensen genoeg geld overhouden om van te leven, terwijl dat volgens een wet die op 1 januari is ingegaan wel zou moeten. Dat zeggen de Landelijke Organisatie van Sociaal Raadslieden en de Nationale ombudsman.

Mensen met schulden die toeslag moeten terugbetalen, krijgen standaard een brief over een betaalregeling. Dat gaat om vele duizenden huishoudens per jaar. Als mensen met schulden niet zelf in actie komen, kan het uitbetalen van zorgtoeslag of huurtoeslag worden stopgezet. Mensen die krap bij kas zitten, kunnen daardoor nog dieper in geldproblemen komen.

Een van de mensen bij wie die dat dit jaar gebeurde is Ronald Kloos. Hij moet nu rondkomen van een paar euro per week. "Die huurtoeslag was voor mij erg belangrijk. Dan kun je iets meer uitgeven en nu heb ik bijna niks. Mijn zoontje was zondag jarig, maar ik kon geen cadeautje voor hem kopen."

Eerst kijken, dan innen

De Belastingdienst heeft zijn schuld meteen ingehouden op zijn toeslag, waardoor hij niks meer ontving. En dat is verkeerd, zegt André Moerman namens de Sociaal Raadslieden, die mensen met geldproblemen helpen. "De bedoeling van de nieuwe Wet vereenvoudiging beslagvrije voet was dat je eerst kijkt wat iemand kan betalen en dan pas gaat innen. Je berekent wat iemand kan missen en houdt dat in, maar dat doen ze niet."

De Belastingdienst bevestigt dat de dienst pas naar de persoonlijke situatie van iemand kijkt als diegene zelf aan de bel trekt. Dat was juist niet de bedoeling, zegt Moerman. "Dat gaat vaak mis. Mensen weten niet hoe ze dat moeten doen, ze vinden het moeilijk om die stap te zetten, waardoor mensen heel lang te weinig hebben en er nieuwe schulden ontstaan."

Ronald werd er door een sociaal raadsvrouw op gewezen dat de Belastingdienst de huurtoeslag niet had mogen stopzetten en krijgt binnenkort weer geld van de Belastingdienst op zijn rekening. "Ik hoop voor april, want dan is mijn dochter jarig. Dan kan ik misschien nog een feestje geven."