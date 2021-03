Brouwer/Meeuwsen terug in het zand: 'Klik na coronapauze was er snel weer'

Hoe het koppel er nu voor staat, weten ze echter ook zelf nog niet. Meeuwsen: "Dat zie je pas als je op een toernooi tegenover de andere teams staat. Dan staat er druk op, dan gaat het erom. Dat is waarvoor je een toernooi wilt spelen, om je te kunnen meten. We gaan elk toernooi in met dezelfde mindset, namelijk dat we alle wedstrijden willen winnen. We zullen zien of dat gaat lukken."

Niet alleen de WorldTour-toernooien werden afgelopen jaar geschrapt vanwege de coronapandemie, ook de training van de Nederlandse beachvolleyballers lag een tijdlang stil. In mei mochten Brouwer en Meeuwsen weer het zand op, maar vanwege de coronamaatregelen was er van wedstrijdgerichte training toen nog geen sprake .

Bijna een jaar nadat het laatste World Tour-toernooi werd gespeeld, is de internationale beachvolleybaltop in Qatar weer bij elkaar. Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen gaan er, ook na een jaar met maar weinig wedstrijden, onverminderd fanatiek in. "Het doel is heel simpel, namelijk het toernooi winnen."

De Katara Cup in Doha kent voor het eerst ook een toernooi voor vrouwen. De Qatarese volleybalbond had in eerste instantie als voorwaarde gesteld dat de vrouwen niet in bikini mochten aantreden, maar langere kleding moesten dragen. Dat kwam de organisatie op veel kritiek te staan en het Duitse team met Karla Borger en Julia Sude kondigde zelfs aan het evenement te boycotten.

"Feit is dat een hoop jonge gasten ook niet hebben stilgestaan", voegt Brouwer toe. "Dus het was ook voor ons noodzaak om aan de bak te gaan en verbetering in ons spel te zoeken."

"Ik vind dat voor beide argumenten iets te zeggen is", laat Meeuwsen weten. "Aan de ene kant is het mooi om hier de cultuur te respecteren. Dat hoort erbij als je te gast bent. Maar ik snap ook dat de dames zeggen: dit is onze werkkleding, dit is hoe wij ons beroep uitoefenen. Het is een lastige discussie, waar gelukkig een oplossing voor gevonden is."

Meeuwsen doelt daarmee op de beslissing van de internationale volleybalbond FIVB om de omstreden kledingvoorschriften te laten varen. Brouwer: "Ik ben wel blij dat de Qatarese volleybalbond zo flexibel is geweest die regel nog aan te passen zodat de dames gewoon kunnen spelen in kleding waarin ze altijd spelen. Ik hoop dat de focus weer op onze mooie sport gaat en niet op wat voor kleding er wordt gedragen."

Focus op Tokio

De focus van Brouwer en Meeuwsen ligt in elk geval op de Olympische Spelen van komende zomer. "Natuurlijk is er een kans dat het niet doorgaat, maar het heeft weinig zin om daar energie aan te verspillen", aldus Meeuwsen. "Dat is iets wat je totaal niet kunt controleren. Ik heb er in elk geval alle vertrouwen in dat het wel doorgaat."

Chef de mission Pieter van den Hoogenband was volgens Brouwer duidelijk. "Hij zei: 'Jongens, het gaat door.' Het is belangrijk om dat in ons hoofd te houden. We bereiden ons dan ook optimaal voor."