Unilever stopt met 'normaal' op schoonheidsproducten

Op tientallen schoonheidsproducten is straks niet meer te lezen dat het bedoeld is voor een 'normale' huid of 'normaal' haar. Fabrikant Unilever wil af van de term om inclusiever te zijn.

Het bedrijf heeft een enquête gehouden en meer dan de helft van de respondenten voelt zich niet aangesproken als er 'normaal' op de verpakking van een haar- of huidproduct staat. 70 procent heeft er zelfs een negatieve connotatie bij.

"Het woordje 'normaal' van de verpakking halen lost het probleem niet op", zegt een Unilever-directeur tegen persbureau Reuters, "maar we denken dat het wel een belangrijke stap is naar meer inclusiviteit in de definitie van schoonheid."

Modellenfoto's

Unilever verandert het komend jaar de verpakkingen van meer dan honderd schoonheidsproducten wereldwijd. 'Normaal' wordt vervangen door termen als 'grijs haar' voor shampoos of 'vochtaanvullend' voor huidcrème.

Ook stopt het bedrijf met het digitaal bewerken van modellenfoto's in reclames als het gaat om huidskleur en lichaamsvorm.

Reclames van Unilever-producten zijn in het verleden in opspraak geweest. In 2017 ontstond er ophef over een Dove-reclame waarin een zwarte vrouw in een witte vrouw verandert. En onlangs nog haalde een Zuid-Afrikaanse drogisterijketen het Unilever-merk TRESemmé uit de schappen na een racistische advertentie.