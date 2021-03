OMT vindt treinen te druk • Ook verplichte test als je met de auto naar Nederland komt

Het Outbreak Management Team (OMT) zegt dat het steeds drukker wordt in het ov. Met name in de (korte) treinen is het door drukte moeilijk om afstand te houden voor reizigers. "Deze situatie is onwenselijk en contrasteert met de algemene boodschap om drukke plekken te vermijden", zegt voorzitter Jaap van Dissel in het 103e OMT-advies.

Een woordvoerder van de NS erkent tegenover persbureau ANP dat het niet altijd mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden. "Daarom was het ov ook de eerste plek in Nederland waar mondkapjes verplicht werden." Volgens de woordvoerder ontstaat drukte vooral door incidenten. "Bijvoorbeeld als treinen uitvallen. Het is dan moeilijk om snel even de trein erachter langer te maken."

De NS zegt met 90 procent van het normale aantal treinen te rijden, terwijl het aantal reizigers 25 tot 30 procent van het gebruikelijke aantal bedraagt. "Dat zijn er een stuk meer dan tijdens de eerste lockdown, toen lag het onder de 10 procent", zegt de woordvoerder.

Het algemene advies aan reizigers blijft om alleen noodzakelijke reizen te maken.