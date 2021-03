Meer bedrijven opgeheven door coronacrisis • Sneltest voor vlucht langer geldig

Het kabinet verlengt de geldigheid van een negatieve sneltest die verplicht is om naar Nederland te mogen reizen per vliegtuig of boot. Voorheen moesten mensen binnen vier uur voor het boarden een negatieve test kunnen laten zien. Omdat het in de praktijk moeilijk blijkt voor mensen om zo'n test zo kort voor de reis af te laten nemen, wordt de test nu 24 uur geldig.

"Gezien het OMT-advies en de problemen in de huidige praktijk voor passagiers, kiest het kabinet ervoor dat de test voortaan moet zijn afgenomen maximaal 24 uur voor het aan boord gaan van het vlieg- of vaartuig", schrijft minister De Jonge aan de Tweede Kamer.

Mensen moeten twee negatieve testresultaten tonen, voordat ze naar Nederland reizen: een PCR-test die niet ouder is dan 72 uur en een sneltest. Vliegtuigpassagiers die in Nederland overstappen op een ander toestel, hoeven geen sneltest meer te overleggen. Omdat ze meteen doorreizen, vormen ze een kleiner risico, aldus De Jonge.