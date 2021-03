Janssen belooft zich aan leveringsafspraken te houden • EU en VK ruziën over vaccinleveranties

Het Outbreak Management Team (OMT) zegt dat het steeds drukker wordt in het ov. Met name in de (korte) treinen is het door drukte moeilijk om afstand te houden voor reizigers. "Deze situatie is onwenselijk en contrasteert met de algemene boodschap om drukke plekken te vermijden", zegt voorzitter Jaap van Dissel in het 103e OMT-advies.

NS is verrast over de opmerking van het OMT over het afstand houden. "Juist om die reden heeft het kabinet in juni 2020 een ov-protocol opgesteld en afgestemd met openbaar vervoerders, Rover en vakbonden, mede op basis van OMT-adviezen", laat de vervoerder aan de NOS weten. In het openbaar vervoer hoeft volgens dit protocol geen anderhalve meter afstand gehouden te worden, omdat dat in de praktijk onvoldoende mogelijk is.

"Het OMT-advies staat dus haaks op het ov-protocol, signaleert NS. "Het protocol is in december 2020 nog onder leiding van het ministerie van I&W volledig geactualiseerd."

Volgens NS ontstaat drukte vooral door incidenten, bijvoorbeeld als er treinen uitvallen.

NS rijdt momenteel met 90 procent van het normale aantal treinen te rijden, terwijl het aantal reizigers 25 tot 30 procent van het gebruikelijke aantal bedraagt. Tijdens de eerste lockdown was dat nog geen 10 procent.

Het algemene advies aan reizigers blijft om alleen noodzakelijke reizen te maken.