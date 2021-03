5,7 miljoen kijkers persconferentie • Meer bedrijven opgeheven door coronacrisis

De producent van het Russische coronavaccin Spoetnik eist publieke excuses van het Europees Medicijnagentschap (EMA) vanwege een opmerking van de bestuursvoorzitter op de Oostenrijkse radio. Christa Wirthumer-Hoche waarschuwde voor een te snelle goedkeuring van het middel en vergeleek het met Russische roulette.

Het EMA is vorige week begonnen met de beoordeling van het vaccin, maar verschillende EU-lidstaten willen niet op de Europese goedkeuring wachten. Hongarije dient het middel al toe, Tsjechië en Slowakije zijn het eveneens van plan. In Slowakije heeft de snelle aankoop van Spoetnik overigens tot een regeringscrisis geleid, omdat een deel van de coalitiepartijen vreest dat de aankoop van het Russische vaccin de Slowaakse relatie met de EU beschadigt.

EMA-topvrouw Wirthumer-Hoche wilde met haar vergelijking duidelijk maken dat nationale goedkeuring zonder EMA-toelating een gevaar met zich meebrengt. "We kunnen Spoetnik in de toekomst wellicht gebruiken, maar we moeten eerst alle onderzoeksresultaten goed hebben beoordeeld."

De Spoetnik-producent vindt echter dat het EMA vooringenomen is. "Zulke opmerkingen werden niet over andere vaccins gemaakt. Het ondermijnt het beoordelingsproces." Ook wijst de farmaceut erop dat 46 landen het middel al hebben goedgekeurd, maar dat het EMA het toelatingsproces "maandenlang uitstelde". Volgens het agentschap was dat nodig omdat Spoetnik de benodigde fase 3-studie nog niet had afgerond.