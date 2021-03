Venezolanen die naar de VS zijn gevlucht mogen voorlopig blijven

De Amerikaanse regering wil tijdelijke verblijfsvergunningen verlenen aan Venezolanen die naar de VS zijn gevlucht. Zij worden niet gedeporteerd en kunnen een baan gaan zoeken.

Volgens de VS is Venezuela een land geworden dat de eigen burgers niet kan beschermen. Het is momenteel niet veilig om terug te keren naar Venezuela, zegt het Witte Huis. Onder het bewind van president Maduro is het land de afgelopen jaren in een diepe economische en humanitaire crisis geraakt. Miljoenen mensen zijn Venezuela ontvlucht.

De tijdelijke verblijfsvergunning wordt naar schatting aangevraagd door 320.000 mensen. Aanvragers moeten bewijzen dat ze op of voor 8 maart in de VS verbleven. De verblijfsvergunning is in eerste instantie voor achttien maanden geldig.

Sancties

De regering-Biden wil de sancties tegen Venezuela herzien. President Biden wil een andere aanpak dan zijn voorganger Trump, die de sancties verzwaarde om Maduro weg te krijgen. Dat is niet gelukt. Biden wil de sancties niet per se opheffen, maar gerichter inzetten zodat burgers er niet onnodig door worden getroffen.

De VS wil ook meer optrekken met landen in Latijns-Amerika, de EU en de Cariben om druk uit te oefenen op Maduro om eerlijke verkiezingen uit te schrijven.