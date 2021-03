Inter boekt tiende thuiszege op rij en blijft op titelkoers in Italië

Internazionale heeft in eigen huis een kleine zege geboekt op Atalanta. De koploper in de Serie A versloeg de nummer vijf met 1-0. Verdediger Milan Skriniar was de matchwinnaar, waardoor de voorsprong op nummer twee en grote rivaal AC Milan weer naar zes punten ging.

De eerste helft in het Giuseppe Meazza-stadion ging gelijk op. Beide ploegen creëerden grote kansen. Lukaku zag een schot van dichtbij geblokt worden. Zijn collega-spits Lautaro Martínez schoot even later mis uit een rebound.

Aan de andere zijde voorkwam Inter-doelman Samir Handanovic met een katachtige reflex dat Duván Zapata Atalanta op een voorsprong bracht.

Kort na rust was het toch raak voor de Milanezen. Skriniar kreeg de bal uit een hoekschop voor zijn voeten en stuurde de bal naar de linkerbenedenhoek. In de slotfase was Lukaku nog op weg naar de 2-0, maar hield Cristian Romero de Belg met een uitstekende sliding van zijn 19de competitiedoelpunt af.