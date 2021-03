Proces rond dood George Floyd op eerste dag meteen vertraagd

Het proces dat vandaag in de Amerikaanse stad Minneapolis van start is gegaan rond de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd, heeft meteen vertraging opgelopen. Aanklagers willen dat er een nieuwe aanklacht wordt toegevoegd aan de zaak tegen de witte oud-politieagent Derek Chauvin.

Chauvin wordt verdacht van moord zonder voorbedachten rade (second degree murder) en doodslag (manslaughter). Daar komt nu mogelijk een derde aanklacht bij: third degree murder. Die aanklacht werd vorig jaar nog verworpen, zegt NOS-correspondent Marieke de Vries.

"Op third degree murder staat een celstraf tot 25 jaar", zegt De Vries. "Het wordt gebruikt bij een daad waarbij iemand een groep andere mensen in gevaar brengt. Denk aan iemand die op een menigte inrijdt. In Minneapolis wordt het bijvoorbeeld ook gebruikt tegen drugsdealers als mensen sterven aan een overdosis."

De juryselectie stond voor vandaag op de planning. Dat kan nu op zijn vroegst morgen beginnen. Die selectie zal zo'n drie weken in beslag nemen.

Unaniem

"Er hoeft maar een jurylid te zijn dat twijfelt over de schuld van Chauvin en hij wordt vrijgesproken. De jury moet unaniem zijn", zegt De Vries. De openbaar aanklager en de advocaat van de nabestaanden van Floyd willen dat Chauvin aansprakelijk wordt gehouden voor meerdere aanklachten, zodat de kans op een veroordeling groter is.

Ben Crump, advocaat van de familie van Floyd, zei in het tv-programma Face the Nation dat de openbaar aanklager deze nieuwe aanklacht wil toevoegen "om er zeker van te zijn dat de juryleden alle mogelijke opties hebben om Chauvin strafrechtelijk aansprakelijk te stellen voor de marteling, de onmenselijkheid en de moord op George Floyd".

Vanwege de zaak is het gebied rondom de rechtbank in Minneapolis veranderd in een vesting. In en rondom de rechtbank zijn extra veiligheidsmaatregelen getroffen, winkels en kantoorpanden zijn dichtgetimmerd en betonnen barricades opgeworpen.

Nationale Garde

Enkele honderden mensen zijn bij de rechtbank bijeengekomen om te protesteren voor de veroordeling van Chauvin. Duizenden agenten en leden van de Nationale Garde zijn ingezet om eventuele onrust de kop in te drukken.

Chauvin is de agent die op 25 mei vorig jaar zijn knie op de nek drukte van de geboeide en ongewapende Floyd. Hoewel Floyd te kennen gaf dat hij geen adem meer kon halen, bleef de agent hem op het trottoir drukken. De arrestant overleefde het niet.

Een video van het politiegeweld ging de wereld over en gaf de aanzet tot massale protesten tegen racisme bij de politie. De woede en het verzet verspreidden zich over grote delen van de wereld.