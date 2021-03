Dit zijn de nieuwe coronamaatregelen (en de regels die blijven gelden)

Zwemles in een zwembad in Hilversum - ANP

Kinderen tot en met twaalf jaar mogen vanaf 16 maart weer zwemles krijgen, grote winkels kunnen meer klanten op afspraak binnenlaten en volwassen mogen weer met z'n vieren buiten sporten. Maar versoepelingen kondigde demissionair premier Mark Rutte vanavond niet aan tijdens de persconferentie, vond hij zelf. Het ging om "correcties en kleine aanpassingen" in de bestaande maatregelen. Voor meer biedt de epidemiologische situatie geen aanleiding, aldus Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge. Even op een rij wat er vanavond werd aangekondigd:

Dit zijn de kleine versoepelingen die gaan gelden - NOS

In een maand tijd ging de avondklok van een maatregel die je "echt als eerste in de vuilnisbak wilt gooien" naar epidemiologisch wisselgeld. Het kabinet wilde vanwege de maatschappelijke roep om versoepelingen best wat meer risico nemen op een hoger aantal besmettingen, zo was de redenering op 23 februari. Maar dan moest er wel een stevige kurk zijn om de oplopende druk in de fles tegen te houden. Die dacht het kabinet gevonden te hebben in onder meer het opnieuw verlengen van de avondklok. En vanavond werd de avondklok met dezelfde argumentatie weer verlengd, tot zeker de vroege ochtend van 31 maart.

Avondklok - NOS

Alleen op 15, 16 en 17 maart gelden er kleine uitzonderingen. Mensen die meehelpen bij de verkiezingen mogen toch, als dat nodig is, na 21.00 uur nog op straat zijn. Vrijwilligers die helpen met stemmen tellen of daar toezicht op willen houden, mogen als ze na 21.00 uur op straat door de politie of handhavers worden aangesproken, volstaan met de mededeling dat ze bij een stembureau vandaan komen. Bij de vorige ronde versoepelingen werd sporten in teamverband voor mensen tot en met 26 jaar weer toegestaan. Voor mensen die ouder zijn bleef het voorschrift om met niet meer dan twee mensen buiten te sporten. Dat laatste wordt nu iets versoepeld. In plaats van met twee mensen mag iedereen van 27 jaar of ouder met vier mensen op een sportaccommodatie buiten sporten. Binnensporten blijft verboden. De enige uitzondering daarop vormt zwemles voor kinderen tot en met 12 jaar. Dat is vanaf 16 maart weer toegestaan.

Sporten - NOS

Winkels mogen sinds een paar dagen weer op zeer beperkte schaal klanten ontvangen. Per winkel kunnen er op afspraak twee mensen per etage binnen zijn. Veel grote bedrijven vinden dat oneerlijk, omdat winkeloppervlakte niet werd meegewogen bij de beslissing van het demissionaire kabinet. Dat gaat veranderen. In plaats van twee klanten per etage in álle winkels, zal er vanaf 15 maart op basis van winkeloppervlakte bekeken worden hoeveel klanten tegelijk op afspraak binnen mogen zijn. Onder de 50 vierkante meter blijft twee klanten per etage de norm, daarboven wordt gekeken naar winkeloppervlak. Per 25 vierkante meter mag er dan één klant binnen zijn met een maximum van 50 klanten per winkel.

Winkels2 - NOS

Voor de horeca verandert er vooralsnog niets. In een kort geding hebben horecaondernemers geëist dat ook zij weer open mogen, in ieder geval de terrassen. Het kabinet gaat daar niet in mee, maar wilde wel perspectief bieden. Als de besmettingscijfers dat toelaten - dat wil zeggen dat het R-getal rond de 1 blijft en het de ic-bezetting stabiel - gaan de terrassen van de horeca onder strenge voorwaarden weer open op 31 maart. Ook wordt er dan gekeken of versoepelingen in de detailhandel en in het hoger onderwijs mogelijk zijn. In eerste instantie zouden studenten dan vanaf 31 maart weer één dag in de week fysiek college moeten kunnen volgen. De bezoekregeling thuis wordt dan verruimd van één naar twee personen per dag. Rutte en De Jonge keken ook iets verder vooruit. In de zomer kunnen echt grote stappen gezet worden, aldus de bewindslieden. De Jonge hoopte dat alle volwassen Nederlanders die dat willen op 1 juli minstens een eerste prik kunnen hebben gekregen, als de leveringen van de vaccins niet tegenvallen. Bij de volgende persconferentie moet ook meer duidelijk worden of het negatieve reisadvies naar het buitenland kan worden versoepeld.