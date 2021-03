Chelsea klopt Everton in strijd om vierde plek, maar West Ham nadert

Marcos Alonso had kort voor rust de marge kunnen verdubbelen, maar Jordan Pickford kon er nog net een handje achter krijgen. Aan de andere kant was collega Edouard Mendy alert bij een inzet van André Gomes.

Chelsea is ook in z'n elfde wedstrijd onder de nieuwe manager Thomas Tuchel, waarvan negen in de Premier League, ongeslagen gebleven. Het competitieduel met Everton, een confrontatie met de vierde plaats op de ranglijst als inzet, werd op eigen veld met 2-0 gewonnen.

Na rust was Alonso gevaarlijk met een vrije trap die de kruising net miste en vond een treffer van Kai Havertz geen genade in de ogen van de arbitrage omdat hij de bal iets te laag op zijn arm had gekregen. De Duitser stond halverwege de tweede helft alsnog aan de basis van de 2-0, toen hij door Pickford onderuit werd gehaald en Jorginho vanaf elf meter toesloeg.

Pickford wist in het vervolg wel te voorkomen dat Everton, dat de voorgaande negen uitbeurten ongeslagen was gebleven, een nog grotere nederlaag te slikken kreeg. Hij lag dwars bij grote kansen voor Timo Werner en N'Golo Kanté.

Door de zege handhaafde de ploeg van Tuchel, die eind januari het roer van de ontslagen Frank Lampard overnam, zich op de vierde plaats, terwijl de gasten het gaatje met de Londenaren tot vier punten zagen groeien.

West Ham passeert Everton

Everton, dat negen uitbeurten zonder nederlaag was gebleven, werd later op de avond ook nog eens gepasseerd door West Ham United dat Leeds United met dezelfde cijfers klopte.

Daar zag het overigens in de beginfase geenszins naar uit. Nog voor de eerste tien minuten voorbij waren, had Helder Costa namens de gasten rakelings over geschoten en vonden goals van Tyler Roberts (de knie van aangever Costa bevond zich in buitenspelpositie) en Patrick Bamford (Raphinha's voorzet kwam vanachter de achterlijn) geen genade in de ogen van de arbitrage.