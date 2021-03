Chelsea klopt Everton en is onder Tuchel nogal altijd ongeslagen

Chelsea is ook in z'n elfde wedstrijd onder de nieuwe manager Thomas Tuchel, waarvan negen in de Premier League, ongeslagen gebleven. Het competitieduel met Everton, een confrontatie met de vierde plaats op de ranglijst als inzet, werd op eigen veld met 2-0 gewonnen. Oud-Ajacied Hakim Ziyech kwam niet van de bank bij Chelsea.

De thuisploeg kende van meet af aan een groot veldoverwicht, maar veel verder dan een schuiver net naast van Jorginho kwamen de Blues niet. Er moest zelfs een eigen doelpunt van Ben Godfroy aan te pas komen om het verschil te maken, al stond de verdediger daarmee wel aan het eind van een mooie Chelsea-aanval.

Marcos Alonso had kort voor rust de marge kunnen verdubbelen, maar Jordan Pickford kon er nog net een handje achter krijgen. Aan de andere kant was collega Edouard Mendy alert bij een inzet van André Gomes.