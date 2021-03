Franse scholiere (13) geeft toe dat ze loog over onthoofde docent Samuel Paty

De Franse scholiere die Samuel Paty beschuldigde van islamofobie heeft toegegeven dat ze niet aanwezig was bij de les die de docent maatschappijleer fataal werd. Paty werd vorig jaar onthoofd nadat hij zijn leerlingen spotprenten van de islamitische profeet Mohammed had laten zien.

Het 13-jarige meisje had tegen haar vader gezegd dat Paty alle moslims tijdens de les had verzocht het klaslokaal te verlaten. Dit zou zijn gebeurd toen hij de cartoons toonde. De vader van het meisje maakte zich hier kwaad over en riep op sociale media op tot actie.

Door de haatcampagne van de vader kwam een Tsjetsjeense moslimextremist de 47-jarige docent op het spoor. De man doodde Paty en werd vervolgens zelf doodgeschoten door de politie.

Laster

Het meisje zat zelf tijdens de desbetreffende les over vrijheid van meningsuiting en godslastering niet in de klas, bekent ze nu volgens Franse media. Ze zei had tegen haar vader echter gezegd dat ze kritiek tijdens de les had geuit en daarom was geschorst. De reden van haar leugen was dat ze de ware reden van haar schorsing niet wilde bekendmaken.

Volgens correspondent Frank Renout was vanaf het begin af aan al wel duidelijk dat het meisje niet eerlijk was over de kwestie. "Dat bleek al wel gauw na politie-onderzoek. Maar nu heeft ze dat dan pas echt bevestigd."

Haar advocaat zei in de rechtszaal dat zijn cliënt "oprecht spijt" heeft van wat er is gebeurd en de schade die ze daarmee heeft aangericht. Het meisje wordt vervolgd voor laster. De vader wordt verdacht van medeplichtigheid aan de moord op Paty.