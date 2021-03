Rutte: maatregelen tot de zomer, maar kantelpunt nadert

Demissionair premier Rutte is iets hoopvoller geworden dat over een paar weken versoepelingen van de coronamaatregelen mogelijk zijn. "Het kantelpunt nadert dat het vaccin de overhand krijgt over het virus, en dat er ook weer meer mogelijk wordt", zei hij op de persconferentie.

Op advies van het OMT versoepelt het kabinet de beperkingen nu nog niet, op een paar kleine dingen na. Maar het heeft goede hoop dat dat er rond Pasen wel iets kan. Uiteindelijk is het bedoeling dat in de zomer "de eerste grote stappen gezet kunnen worden naar het normale leven". Rond die tijd is de verwachting dat alle Nederlanders die dat willen een eerste vaccinatie hebben gekregen.

Rutte ging niet in op de vraag hoe die 'grote stappen' eruit zien en welke maatregelen dan afgeschaft kunnen worden. "We moeten zeker weten dat we op dat moment niet iets onverstandigs doen."

"Je kunt zeggen: dat is al over vier maanden", zei Rutte. "Maar je kunt ook zeggen: pás over vier maanden." Omdat mensen het steeds moeilijker vinden om zich aan de maatregelen te houden, wil het kabinet nu ook al kijken wat er mogelijk is. "Het is duidelijk dat we de lockdown op deze manier niet nog vier maanden volhouden."

Als de cijfers zich goed ontwikkelen, wil het kabinet over twee weken versoepelingen aankondigen. Dan zouden per 31 maart de terrassen weer open kunnen, de mogelijkheden om te winkelen verder kunnen worden verruimd, en studenten in het hoger onderwijs weer deels naar college kunnen. Ook het bezoek thuis gaat dan van één naar twee maximaal per dag.

Rutte blikt vooruit naar de zomer: