Stams Cincinnati pakt tegen De Boer eerste zege in 'MLS is Back'-toernooi

Bij Cincinnati stond verdediger Maikel van der Werff in de basis, maar hij werd na 70 minuten gewisseld. Siem de Jong ontbrak in de selectie vanwege een liesblessure, evenals de al langer geblesseerde Jürgen Locadia.

De MLS, die voor de coronapauze pas twee speelrondes onderweg was, wordt in toernooivorm afgerond in Disney World in Orlando.

De nummers één en twee van de groepsfase en de vier beste nummers drie plaatsen zich voor de knock-outfase. De finale van het 'MLS is Back'-toernooi staat op 11 augustus op het programma.

De punten uit de groepsfase van het toernooi tellen namelijk ook mee voor de reguliere competitie, die later dit jaar wordt hervat.