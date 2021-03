UEFA schorst Roemeense arbiter na racistische uitlatingen naar Webó

De UEFA heeft scheidsrechter Sebastian Coltescu tot aan het einde van het seizoen geschorst. De Roemeen deed begin december dienst als vierde official bij het Champions League-duel tussen Paris Saint-Germain en Basaksehir en was destijds het middelpunt in een incident rond Pierre Webó, de Kameroense assistent-coach van de Turkse club.

Coltescu had Webó 'negru' toenoemd, het Roemeense woord voor zwart. De Kameroener ontstak daarop in grote woede, net als de Senegalese spits Demba Ba. De spelers van beide clubs besloten - er was pas dertien minuten gevoetbald - van het veld te stappen. Het duel werd een dag later uitgespeeld, met andere arbitrage. PSG won met 5-1.