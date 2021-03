Amstel Gold Race gaat door op 18 april, maar: 'Blijf thuis'

Dit jaar komt er eindelijk een opvolger van Mathieu van der Poel als winnaar van de Amstel Gold Race. De organisatie van de grootste eendagswedstrijd in Nederland maakte maandag bekend dat de wielerkoers op zondag 18 april verreden kan worden. Tegelijkertijd klinkt de oproep aan alle wielerfans: "Blijf thuis om de koers te volgen."

De seinen stonden al enige tijd op groen, maar het ja-woord van de veiligheidsregio Zuid-Limburg liet nog lang op zich wachten. Maandag gaven de betrokken burgemeesters hun fiat op voorwaarde dat publiek geweerd zou worden.

"Het is nog wel even complex geweest", vertelt koersdirecteur Leo van Vliet. "Het verschil is dat er nu meer werd gekeken naar kansen om een coronavrije editie te organiseren. Vorig jaar was dat anders. Ik ben heel erg blij. Want we zijn nu bijna twee jaar bezig geweest om een nieuwe editie te organiseren na 2019."

Afgesloten circuit

Zoals verwacht zal er gekoerst worden op een afgesloten circuit van 17 kilometer in Zuid-Limburg. De Cauberg, de Geulhemmerberg en de Bemelerberg zijn de scherprechters in de plaatselijke ronde, die zeven keer door de vrouwen en dertien keer door de mannen zal worden afgelegd.

Alleen de mannen laten de Cauberg in hun laatste ronde links liggen. De finish is net als in 2019 in Berg en Terblijt, de start is wel verplaatst. Vanwege de maatregelen is die niet op het Vrijthof in Maastricht, maar op de top van de Cauberg.