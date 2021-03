Vervroegd stemmen, veel poetsen en eigen potloden: stembureaus bereiden zich voor

Nog een week tot de eerste stembureaus opengaan, en inmiddels hebben alle gemeenten de bezetting rond. Dat was op veel plekken een flinke klus, want er zijn meer vrijwilligers nodig dan ooit. Omdat er ook op maandag en dinsdag kan worden gestemd, er op elk stembureau een vierde lid nodig is om alle coronamaatregelen te handhaven, én er lijsten moesten worden gemaakt met reserveleden en -tellers. Want de vrijwilligers kunnen natuurlijk op het laatste moment nog klachten krijgen of in quarantaine moeten.

Zo is het dragen van een mondkapje verplicht en mogen de mensen in Veendam na het stemmen het rode potlood mee naar huis nemen. Ook worden de stemhokjes elk half uur gedesinfecteerd. Om te voorkomen dat ze zelf het coronavirus het stembureau in brengen, kunnen alle leden van het stembureau zich een paar dagen van te voren laten testen. Maar dat betekent niet dat de stembureauleden zoals normaal gezamenlijk achter één tafel kunnen zitten. "We krijgen allemaal een eigen tafel op minstens anderhalve meter van elkaar. Dus dat is wel wat ongezelliger dit jaar."

Bang om op het stembureau besmet te raken is Ottens niet. "Bij de stempas zit een gezondheidschecklist. Ik ga ervan uit dat mensen hun verantwoordelijkheid nemen als ze één of meerdere vragen met 'ja' beantwoorden. En komen ze toch, dan hebben we voorzorgsmaatregelen op het stembureau."

Ook dit jaar is hij van de partij, ondanks dat hij met zijn leeftijd in de risicogroep voor corona valt. "Ik heb even met de gedachte gespeeld om dit jaar over te slaan, maar omdat ze juist extra veel mensen nodig hebben, heb ik me toch maar op de lijst laten zetten", vertelt hij. "Ik ging ervan uit dat ik met mijn leeftijd op de reservelijst zou komen, maar ik werd direct als stembureauvoorzitter ingepland. Kennelijk hebben ze toch mensen met ervaring nodig."

"Ik studeer en dat is natuurlijk sowieso al duur, maar volgende maand ga ik ook op mezelf wonen. Dus alles is welkom." Als lid van het stembureau krijg je op woensdag 162 euro met daarnaast nog 34 euro aan reis- en onkosten. "Daarvoor werk ik van 7.00 uur tot eind van de dag, als alle stemmen zijn geteld. Wel met pauzes natuurlijk, maar het wordt wel een hele lange dag."

Lisa Hinderks (24), Utrecht - nam initiatief voor stembureau voor doven en slechthorenden

"Ik volg de verkiezingen altijd met veel interesse en wilde het weleens van dichtbij meemaken", laat Lisa via een mailwisseling weten. Ze is slechthorend geboren en later doof geworden. "Het leek me ook tof om voor meer toegankelijkheid voor doven en slechthorenden te kunnen zorgen. Het kan stressvol zijn als mensen niet weten hoe ze met je moeten communiceren, dus hoe fijn is het om naar een stembureau te kunnen waar je zeker weet dat er mensen in jouw taal communiceren?"

Maar de ambitie was groter, Lisa wilde het liefst een stembureau opzetten met alleen maar doven en slechthorenden. "Die zijn er in Groningen bijvoorbeeld al langer. En in Utrecht zit de enige opleiding voor tolken Nederlandse Gebarentaal, dus er lopen aardig wat gebarentalige mensen rond in de stad."

De gemeenten was enthousiast en haar plan werd overgenomen. Er komen zelfs twee stembureaus met dove en slechthorende vrijwilligers. "Er kwamen zoveel aanmeldingen voor, dat ik zelfs mensen op de reservelijst moest zetten." Lisa heeft zichzelf ook maar op de reservelijst gezet. "Mogelijk kom ik dus niet aan de beurt deze verkiezingen, maar ik ga zeker op een van die twee plekken stemmen."

In deze video leggen we uit hoe de verkiezingen dit jaar anders verlopen dan normaal: