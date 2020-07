FC Twente huurt verdediger Pierie van Ajax

FC Twente huurt Kik Pierie voor één seizoen van Ajax. De 19-jarige verdediger komt niet in de plannen van Ajax-trainer Erik ten Hag voor en mag eredivisieminuten gaan maken in het shirt van de club uit Enschede.

Pierie, die in Amsterdam nog een contract tot de zomer van 2024 heeft, werd vorig jaar door Ajax voor vier miljoen euro gekocht van sc Heerenveen, waarmee hij ook al in de eredivisie speelde. Bij Ajax speelde hij het hele seizoen met Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie.

Het is voor Twente de vierde nieuweling van het seizoen. Gijs Smal werd overgenomen van FC Volendam. Vaclav Cerny (FC Utrecht) en Nathan Markelo (Everton) worden net als Pierie gehuurd.