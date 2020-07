Geen landelijk bezoekverbod verpleeghuizen bij nieuwe coronagolf

Bij een opleving van het coronavirus is een landelijk bezoekverbod voor verpleeghuizen, zoals dat van maart tot en met mei gold, niet meer de bedoeling. Dat schrijft minister De Jonge van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer.

Eerder adviseerde een groep Leidse en Groningse wetenschappers het kabinet al zo'n verbod niet te herhalen, omdat het tot veel schrijnende situaties leidde. De onderzoekers vinden dat verpleeghuizen de ruimte moeten krijgen om hun eigen bezoekregeling te bepalen en dat neemt minister De Jonge nu over, blijkt uit zijn brief.

De wetenschappers onderzochten de corona-aanpak van tientallen verpleeghuizen en constateerden dat het "enorme gebrek" aan beschermende middelen aan het begin van de crisis voor onrust bij het zorgpersoneel zorgde. Daarnaast leidden verschillen tussen adviezen van het RIVM en de GGD tot verwarring. Bewoners vonden de rust door de bezoekregeling aanvankelijk prettig, maar ervoeren al snel eenzaamheid. De Jonge schrijft nu dat het aan de bestuurders van de huizen zelf is om over een eventuele sluiting te beslissen.

Ook erkent De Jonge dat er - vooral in het begin - schaarste was aan beschermingsmiddelen. Er wordt nu hard gewerkt aan voorraden die bij een eventuele tweede golf nodig zijn. Van de meeste middelen is er voldoende, maar er is nog wel een tekort aan onderzoekshandschoenen. De minister verwacht dat dit binnen enkele weken is opgelost, omdat nieuwe leveringen worden verwacht.

Geen evaluatie

De Kamer had De Jonge om een evaluatie van de afgelopen maanden gevraagd, maar dat is het stuk duidelijk niet. Volgens de minister is het daar nog te vroeg voor. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet nog een "beleidsevaluatie" over de aanpak van de crisis.

De Jonge laat ook breder onderzoek doen naar de medezeggenschap van personeel op de werkvloer om te zien of er maatregelen nodig zijn om dit beter te regelen. "Zorginstellingen dienen goed gebruik te maken van de kennis en ervaring van hun medewerkers."

Ook worden opnieuw oud-zorgmedewerkers benaderd om bij de volgende crisissituatie in te springen. De maatregel om geen btw te heffen op personeel dat onderling van instelling wisselt, wordt verlengd.

Verder hebben partijen in overleg afgesproken dat er bij een nieuwe crisis 300 plekken beschikbaar kunnen worden gemaakt voor covid-patienten na hun ziekenhuisopname of vanuit de thuissituatie. Dit kan nog verder opgeschaald worden naar uiteindelijk 2000 van dit soort plekken.