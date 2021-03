Bol sprint op superieure wijze naar ritwinst in Parijs-Nice

De 'koers naar de zon' is dagelijks live te volgen bij de NOS. Alle ritten worden de komende week gestreamd op NOS.nl en in de NOS-app. In het slotweekend zijn de etappes ook live op NPO 1 te volgen.

Matthews had toen al een tussensprint op zijn naam gebracht en daarmee drie bonusseconden verdiend. Later kwamen daar nog eens twee tellen bij - André Greipel was hem net te snel af geweest - waardoor de Australiër in tijd naast klassementsleider Bennett kwam.

Het peloton stoomde gestaag door naar de finishlijn. De Trek-ploeg van Pedersen had in de laatste kilometers op weg naar de streep lang de touwtjes in handen, maar Tiesj Benoot loodste Bol naar de beste sprintpositie en de Nederlander klaarde de klus met verve.