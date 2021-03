Celstraf en jeugd-tbs voor doodsteken drillrapper in Amsterdam

De behandeling van de zaak, eind januari - ANP

Een jonge Amsterdammer is veroordeeld tot gevangenisstraf en jeugd-tbs voor het doodsteken van een 18-jarige drillrapper. Volgens de rechtbank werd de dader zelf ook aangevallen en mocht hij zich verdedigen. De 19-jarige Alexio F. kreeg twintig maanden jeugddetentie en een PIJ-maatregel, beter bekend als jeugd-tbs. Volgens de rechtbank is een pedagogische aanpak nodig. Een 21-jarige medeverdachte werd vrijgesproken. Het Openbaar Ministerie sprak eerder van "verbijsterend en excessief geweld" waar kleine kinderen getuige van waren. Het OM had acht jaar plus tbs geëist tegen F. en twaalf jaar cel tegen de andere verdachte. Omdat ze meerderjarig zijn, ging justitie uit van het normale strafrecht, maar de rechtbank koos voor een veroordeling volgens het jeugdstrafrecht. Kapmessen Het slachtoffer, Jay-Ronne Grootfaam, werd in september 2019 neergestoken in de Bijlmer in Amsterdam. Het was de eerste keer dat er een dode viel vanwege een drillrapvete. Grootfaam stond bekend als rapper onder de namen RS en Trappy Demon. Hij hoorde bij drillgroep FOG (Fully Op Gevaar), die het al langere tijd aan de stok had met de KSB (Kikkensteinbende). Beide groepen komen uit Amsterdam-Zuidoost. Toen enkele leden elkaar bij een flat toevallig tegenkwamen, grepen beide partijen naar kapmessen. Tijdens de confrontatie, die nog geen twintig seconden duurde, werd Grootfaam neergestoken. Volgens de rechtbank trok hij zelf als eerste een mes en mochten de verdachten zich daartegen verdedigen, al hadden ze dat op een andere manier moeten doen.

Drill is een agressieve rapstijl waarbij rappers van lokale groepen elkaar over en weer uitdagen. In videoclips zwaaien gemaskerde jongeren met kapmessen en vuurwapens. Maar de strijd wordt vooral gevoerd op sociale media, in filmpjes vol beledigingen en bedreigingen. Online worden groepen door hun achterban verder opgejut en ook beoordeeld. Niet de muziek zelf, maar dit socialemediagedrag is volgens onderzoekers een oorzaak van geweld op straat.