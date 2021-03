Eerste Janssen-vaccins verwacht in april, 'prikevents' in mei

Demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid verwacht dat het coronavaccin van de Leidse farmaceut Janssen in april beschikbaar komt in Nederland. Grotere aantallen van het vaccin worden dan vanaf mei geleverd. Precieze aantallen kan hij nog niet noemen.

Van het Janssen-vaccin verwacht Nederland in het tweede kwartaal in totaal 3 miljoen doses. Mensen hoeven maar één prik te krijgen, en dus niet twee zoals bij andere vaccins. Het Janssen-vaccin wordt waarschijnlijk donderdag als vierde vaccin goedgekeurd voor gebruik in de Europese Unie.

Tot nu toe was onduidelijk wanneer het Janssen-vaccin werd geleverd. De farmaceut geeft pas dertig dagen van tevoren zekerheid over de leveringen. Janssen wil het bericht over leveringen in april of mei tegenover de NOS vooralsnog niet bevestigen.

Prikweekends

Het ministerie van Volksgezondheid heeft met de GGD, huisartsen en ziekenhuizen afgesproken dat er wordt opgeschaald om vanaf mei 2,5 miljoen prikken per week te kunnen zetten. Of die aantallen ook worden gehaald, hangt af van de leveringen. Voldoende personeel en de logistiek zijn hier niet het probleem, benadrukt een woordvoerder van het ministerie.

Van de 2,5 miljoen prikken per week zullen er 1,5 miljoen worden gezet bij de GGD. Daarvoor komen er in totaal 140 priklocaties. De huisartsen gaan maximaal 250.000 prikken per week zetten. De overige 750.000 prikken per week worden gezet tijdens speciale 'prikweekends'.

De prikweekends zijn een nieuw plan om grote aantallen vaccinaties in één keer mogelijk te maken. Vanaf begin mei zouden ze moeten gaan plaatsvinden per doelgroep en op uitnodiging. Dit is nog wel afhankelijk van voldoende leveringen.

Voor de uitvoering van de 'prikevents' zijn het ministerie en RIVM nog in gesprek met de GGD, huisartsen en ziekenhuizen. Ze moeten gaan gebeuren op grote evenementenlocaties waar duizenden mensen 1,5 meter afstand kunnen houden en er voldoende ruimte is om mensen die een prik hebben gehad een kwartier te observeren.