Seizoen voorbij voor kogelstootster Boekelman na zware achillespeesblessure

Het seizoen van kogelstootster Melissa Boekelman is voorbij. De 31-jarige atlete scheurde tijdens een training de achillespees in haar linkerbeen af en kan zodoende een tweede olympische deelname wel vergeten.

Boekelman deed in 2016 mee aan de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, waar ze niet door de kwalificatieronde kwam, en kreeg vervolgens te maken met blessureleed. Drie jaar geleden scheurde ze al eens de achillespees in haar rechterbeen.

'Wereld op z'n kop'

"Ik heb op 1 maart mijn andere achillespees afgescheurd (en ook de binnenbanden van mijn enkel) tijdens een doodnormale training zonder enige eerdere pijn aan de pees gehad te hebben", laat Boekelman op Instagram weten. "Mijn wereld staat momenteel op z'n kop en ik weet wat me te wachten staat de komende tijd."