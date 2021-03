NOS Voetbalpodcast #141: 'Alleen de dubbel is voor Ajax niet genoeg'

Donderdag treft Ajax de Zwitsers en volgens Elshoff moeten de Amsterdammers winnen. "Alleen het kampioenschap en de beker zijn niet genoeg voor Ajax om er een fantastisch seizoen van te maken. Daarvoor moeten ze ook minimaal de halve finale in de Europa League halen. Ze hebben er zoveel vermogen tegenaan gegooid."

In de nieuwste aflevering van de NOS Voetbalpodcast bespreekt presentator Arno Vermeulen met commentatoren Arman Avsaroglu, Jeroen Elshoff en Jeroen Grueter het afgelopen voetbalweekend. Ook kijken ze vooruit naar de Europa League-wedstrijd van Ajax tegen Young Boys.

De NOS Voetbalpodcast is hier te beluisteren . Wil je geen enkele aflevering meer missen? Abonneer je dan via je favoriete podcast-app .

Ook de voorselectie van het Nederlands elftal wordt besproken. Een van de opvallendste namen daarin is die van Jeremiah St. Juste. Avsaroglu denkt echter niet dat de Mainz-verdediger veel kans maakt om naar het EK te gaan. "Ik denk dat De Boer dan eerder Botman, Schuurs of Timber pakt van Jong Oranje."

Elshoff denkt dat er een tactische reden achter de voorselectie van St. Juste zit. "Hij speelt bij zijn club in een driemansverdediging. De Vrij doet dat ook bij zijn club en De Ligt soms ook. In de uitwedstrijd tegen Italië heeft Oranje ook met drie man achterin gespeeld. Ik denk dat De Boer gewoon in opties denkt."