Scheidsrechter Nijhuis en PSV-trainer Schmidt treffen elkaar zondag weer

Bijna twee maanden geleden trok PSV-trainer Roger Schmidt de objectiviteit van scheidsrechter Bas Nijhuis in twijfel. Komende zondag zien de twee elkaar weer. Nijhuis fluit dan namelijk de topper tussen PSV en Feyenoord.

Schmidt beschuldigde Nijhuis er na de wedstrijd tegen Sparta van expres in het nadeel van zijn ploeg te hebben gefloten. De scheidsrechter zou dat volgens hem na het duel zelfs hebben toegegeven. "Niet tegen mij, maar hij heeft het gezegd", was de Duitse trainer stellig na het duel. "Ik hoef nooit meer met hem te praten, nooit meer in mijn leven."

Bekijk hieronder de aantijging van Roger Schmidt richting Bas Nijhuis na Sparta-PSV (3-5).